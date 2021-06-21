Зиньковский рассказал, какой результат будет приемлемым для «Крыльев Советов» в сезоне-2021/22

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, какой результат станет для команды приемлемым по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Хочется надеяться на топ-8. Каждый футболист хочет выигрывать каждый матч и занимать высокие места. Я думаю, место в 10-ке будет для нас хорошим результатом. Конечно, как оно будет, я не знаю, мы ведь не сыграли еще ни одной игры. Хотя календарь у нас хороший. Не сильно сложный. Чемпионат будет точно сложный, но то, что начинаем дома две игры — плюс. Дальше соперники одного уровня с нами. Как мы, так и остальные. Надо брать очки сразу. От того, как мы начнем, будет зависеть весь чемпионат. В первые матчи нам нужно будет сделать задел и от этого отталкиваться», — приводит официальный сайт самарцев слова Зиньковского.

По итогам сезона-2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и вернулись в премьер-лигу.