В Москве зафиксирован абсолютный суточный рекорд по заболевшим коронавирусом
12:51
В Москве за последние сутки выявлено 9056 случаев заражения коронавирусом, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Таким образом, отметка в 9 тысяч заболевших превышена впервые с начала пандемии.
Общий прирост заболевших в стране составил 17 262 человек, выздоровели 10 954 человека.
Ранее пиком распростронения COVID-19 в Москве за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.
Сегодня, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на своем сайте объявил о закрытии фан-зон Евро-2020.
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