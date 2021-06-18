В Москве зафиксирован абсолютный суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

В Москве за последние сутки выявлено 9056 случаев заражения коронавирусом, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Таким образом, отметка в 9 тысяч заболевших превышена впервые с начала пандемии.

Общий прирост заболевших в стране составил 17 262 человек, выздоровели 10 954 человека.

Ранее пиком распростронения COVID-19 в Москве за одни сутки считалось 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о выявлении 8203 больных.

Сегодня, 18 июня, мэр Москвы Сергей Собянин в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на своем сайте объявил о закрытии фан-зон Евро-2020.