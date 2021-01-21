Слуцкий подвел итоги матча «Рубина» с «Партизаном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о контрольном матче с «Партизаном» (5:2).

«В первом тайме было важно, потому что мы играли составом, приближенным к основному, посмотреть на игровую модель, на рисунок, на физическое состояние. Во втором тайме, когда уже сделали большое количество замен, игра разбилась на эпизоды. Здесь уже важно скорее делать индивидуальные оценки. Практически невозможно сохранить качество игры, когда ты делаешь по девять перестановок в стартовом составе», — цитирует Слуцкого официальный сайт казанского клуба.

24 января «Рубин» сыграет с «Сочи» в контрольном матче. Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.