«Зенит» — «Локомотив»: Сергеев сравнял счет в первом тайме
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет на 28-й минуте — 1:1.
Полузащитник «зенита» Клаудиньо сделал заброс в штрафную. Мяч получил Юри Алберто, который головой сделал скидку на Сергеева, который поражал ворота уже с линии вратарской.
Отметим, что за несколько секунд до этого Клаудиньо мог быть заменен. Бразилец получил повреждение и долго хромал.
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Краснодар – Ростов
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|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
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|
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|1.05
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|
Химки – Уфа
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