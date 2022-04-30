«Зенит» — «Локомотив»: Сергеев сравнял счет в первом тайме

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сравнял счет на 28-й минуте — 1:1.

Полузащитник «зенита» Клаудиньо сделал заброс в штрафную. Мяч получил Юри Алберто, который головой сделал скидку на Сергеева, который поражал ворота уже с линии вратарской.

Отметим, что за несколько секунд до этого Клаудиньо мог быть заменен. Бразилец получил повреждение и долго хромал.