Следователь на одном из допросов оскорбил Кокорина. Адвокаты не добились его отстранения

Один из адвокатов форварда "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов в ходе слушаний в Пресненском районном суде зачитал материалы дела нападающего и сообщил о подробностях одного из допросов своего подзащитного в конце 2018 года. Ромашов обнародовал, что следователь назвал футболиста бранным словом, в связи с чем защита требовала отстранить его от расследования.

– Адвокат Ромашов и адвокат (Татьяна) Стукалова заявили отвод следователю за то, что он оскорбил нашего подзащитного, – прочитал Ромашов, по словам которого, он назвал Кокорина бранным словом, схожим со словом "мерзость" и обозначающим ничтожного, презренного человека. – В удовлетворении было отказано, мотивировав тем, что они не являются близкими родственниками.

При этом адвокат не стал пояснять, что значит формулировка "не является близким родственником". (РИА "Новости")

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а потом – чиновник Минпромторга Денис Пак и его знакомый, гендиректор ФГУП "НАМИ" Денис Гайсин.

Суд узнал о проблемах Кокорина. Live!