Скопинцев: «Не пойму, как комментаторы путают игроков? Как это возможно?»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев выразил мнение о работе телекомментаторов на матчах РПЛ.

«Единственное, что не могу понять в работе комментаторов — как они постоянно путают игроков? Как это возможно? Сейчас у всех телевизоры с наилучшей картинкой. Что касается анализа и мнения комментаторов, если у людей это вызывает реакцию, значит, они имеют на это право», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник отдал 1 результативную передачу за 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.