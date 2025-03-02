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«Зенит» поздравил Орлова с юбилеем

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Зенит» поздравил экс-игрока сине-бело-голубых Геннадия Орлова с 80-летием.

«Уважаемый Геннадий Сергеевич! Мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творческой деятельности и множества новых побед!», — написала пресс-служба команды.

Геннадий Сергеевич Орлов играл за «Зенит» в сезоне 1966 года, проведя 6 матчей в чемпионате и Кубке СССР. Завершив карьеру футболиста, он стал спортивным журналистом и в 1973 году победил в конкурсе комментаторов, начав свою карьеру на телевидении. Орлов комментировал все крупные мировые соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по футболу и другие значимые турниры. Он долгое время является голосом «Зенита» и важной частью клуба.

Источник: Telegram-канал «Зенита»
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ФК Зенит
Геннадий Орлов
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