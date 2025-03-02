Скопинцев: «Больше стрессую во время игры в Football Manager, чем на поле»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что играет в футбольный симулятор Footbal Manager с 2007 года.

— Вы большой фанат Football Manager — откуда такая любовь?

— Я играю чуть ли не с первой части — с 2007 года. Погружаешься в профессию менеджера, очень реалистичная игра. Даже некоторые менеджеры топ-клубов говорили, что находили талантов через эту игру в низших лигах. Читал недавно интервью одного из руководителей немецкой футбольной ассоциации. Они таким образом нашли Фирмино.

Гризманн, Погба и другие футболисты играют в этот симулятор. Он точно интереснее, чем FIFA. Очень жду 25-ю часть Football Manager, но фанатов качают сроками — говорят, что скоро выйдет, а в итоге переносят релиз. Игра топовая!

— Вы развиваете клуб или сборную?

— Я люблю играть в старые части — 10 или 11. Сейчас движок прокачался, но в прошлые части было вложено больше души от разработчиков, каждый год игра различалась, а та же FIFA стала аркадой — геймплей не меняется, тебе приходится донатить, чтобы был лучше состав.

Чаще всего в FM я выбираю сборную России. Один раз я играл с Фоминым, и мы с нынешней сборной дошли до четвертьфинала чемпионата мира: обыгрывали голландцев, но скрутились на Испании. Один раз забыли поменять исполнителей стандартов, у нас Дзюба подавал угловой. Мы за голову взялись, испугались, а в итоге забили с его подачи! Хотя у него очень низкое умение подавать угловые.

С ребятами общаемся, шутим, что испытываем больше стресса во время игры в FM, чем на поле. Вроде виртуальный футбол, но эмоции топ!

— Сейчас играете?

— Нет, уже переиграл во все части, больше YouTube смотрю, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».