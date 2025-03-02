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Скопинцев: «Больше стрессую во время игры в Football Manager, чем на поле»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что играет в футбольный симулятор Footbal Manager с 2007 года.

— Вы большой фанат Football Manager — откуда такая любовь?

— Я играю чуть ли не с первой части — с 2007 года. Погружаешься в профессию менеджера, очень реалистичная игра. Даже некоторые менеджеры топ-клубов говорили, что находили талантов через эту игру в низших лигах. Читал недавно интервью одного из руководителей немецкой футбольной ассоциации. Они таким образом нашли Фирмино.

Гризманн, Погба и другие футболисты играют в этот симулятор. Он точно интереснее, чем FIFA. Очень жду 25-ю часть Football Manager, но фанатов качают сроками — говорят, что скоро выйдет, а в итоге переносят релиз. Игра топовая!

— Вы развиваете клуб или сборную?

— Я люблю играть в старые части — 10 или 11. Сейчас движок прокачался, но в прошлые части было вложено больше души от разработчиков, каждый год игра различалась, а та же FIFA стала аркадой — геймплей не меняется, тебе приходится донатить, чтобы был лучше состав.

Чаще всего в FM я выбираю сборную России. Один раз я играл с Фоминым, и мы с нынешней сборной дошли до четвертьфинала чемпионата мира: обыгрывали голландцев, но скрутились на Испании. Один раз забыли поменять исполнителей стандартов, у нас Дзюба подавал угловой. Мы за голову взялись, испугались, а в итоге забили с его подачи! Хотя у него очень низкое умение подавать угловые.

С ребятами общаемся, шутим, что испытываем больше стресса во время игры в FM, чем на поле. Вроде виртуальный футбол, но эмоции топ!

— Сейчас играете?

— Нет, уже переиграл во все части, больше YouTube смотрю, — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Скопинцев
Футбол
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Спартак

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