Скопинцев: «Есть кумовство — на должности ставят людей не за заслуги в деятельности»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев порассуждал о возможности стать футбольным функционером после завершения карьеры.

«Хотелось бы быть функционером в профессиональном футболе. Но нужны связи, искусственно этим заниматься не хочется. Общение должно идти искренне: не преследовать чужой интерес. Есть кумовство, присущее, к сожалению, некоторым верхам: когда ставят на должности не за заслуги в своей деятельности», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

27-летний защитник выступает за «Динамо» с января 2020 года, срок действия его контракта с клубом истекает в июне 2029 года. В нынешнем сезоне Скопинцев отдал 1 результативную передачу за 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.