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Масалитин: «Не ожидаю от Батракова спада, верю, что и весной его прорвет на голы»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в весенней части сезона.

«Верю, что и весной Батракова прорвет на голы. Понятно, что от него много ожиданий, но почему бы и нет. Конечно, результативность может упасть, если у него поменяются функции на поле, если он станет больше распасовывать. Но если он будет не только отдавать, но и забивать, то только порадует.

На сборах Батраков забил один гол с пенальти? Есть поверье, что если не забиваешь на сборах, то будешь забивать в чемпионате. Он все голы оставил на РПЛ. И вообще-то он даже не нападающий, а игрок средней линии. Не ожидаю от Батракова спада весной, не хотелось бы. Все-таки у нас зажглась звездочка, всем интересно смотреть за прогрессом этого футболиста», — заявил Масалитин Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.

Источник: Legalbet.ru
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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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