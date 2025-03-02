Масалитин: «Не ожидаю от Батракова спада, верю, что и весной его прорвет на голы»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от игры полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в весенней части сезона.

«Верю, что и весной Батракова прорвет на голы. Понятно, что от него много ожиданий, но почему бы и нет. Конечно, результативность может упасть, если у него поменяются функции на поле, если он станет больше распасовывать. Но если он будет не только отдавать, но и забивать, то только порадует.

На сборах Батраков забил один гол с пенальти? Есть поверье, что если не забиваешь на сборах, то будешь забивать в чемпионате. Он все голы оставил на РПЛ. И вообще-то он даже не нападающий, а игрок средней линии. Не ожидаю от Батракова спада весной, не хотелось бы. Все-таки у нас зажглась звездочка, всем интересно смотреть за прогрессом этого футболиста», — заявил Масалитин Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.