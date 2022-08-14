Сазонов ответил на вопрос о скучном футболе «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

— Несмотря на то, что 5 матчей без поражений, говорят, что «Динамо» стало более скучно играть, по сравнению с прошлым сезоном. Ты с этим согласен?

— Не буду отвечать. Мы играем, сыграли 5 матчей — 0 проигрышей. Если это скучный футбол, возможно... Возможно, это веселый футбол. У каждого свое мнение, поэтому я не буду говорить.

— По отношению к «Зениту» есть принципиальность?

— Нет. У меня хорошие отношения с «Зенитом». Я являюсь воспитанником этого клуба. Ни о какой принципиальности не может идти речи. Но сейчас я «Динамо» и хочу завоевать первое место с этой командой.