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Судейство

9 марта, 15:41

Скончался бывший глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин

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Алексей Спирин.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин умер на 73-м году жизни. Как сообщила пресс-служба РФС со ссылкой на семью экс-арбитра, он скончался 31 января.

Алексей Спирин — самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провел более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года в Италии, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх в Сеуле 1988 года.

После завершения карьеры арбитра Спирин работал в структурах Российского футбольного союза, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/220015
Алексей Спирин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
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