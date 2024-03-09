Скончался бывший глава инспекторского комитета РФС Алексей Спирин

Бывший председатель инспекторского комитета Российского футбольного союза Алексей Спирин умер на 73-м году жизни. Как сообщила пресс-служба РФС со ссылкой на семью экс-арбитра, он скончался 31 января.

Алексей Спирин — самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провел более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года в Италии, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх в Сеуле 1988 года.

После завершения карьеры арбитра Спирин работал в структурах Российского футбольного союза, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.