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9 марта, 15:42

Синицын: «Краснодару» главное не смотреть в таблицу и раскрепоститься»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на поражение «быков» в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Краснодар» в меньшинстве смог навязать свою игру, но удаление наложило свой отпечаток. Можно было чуть раньше начинать так активно играть. Во втором тайме было неплохо, но уже поздно. Тяжело было отыграться с «Ростовом». Надеюсь, сейчас это не будет давить, и команда раскроется во всей красе, на которую способна. Исполнители есть, да и первая часть чемпионата показала, что могут. Верим и надеемся, что поборются за чемпионство. Главное не смотреть в таблицу, раскрепоститься и играть как следует», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» пока продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Синицын
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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