Синицын: «Краснодару» главное не смотреть в таблицу и раскрепоститься»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на поражение «быков» в матче 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Краснодар» в меньшинстве смог навязать свою игру, но удаление наложило свой отпечаток. Можно было чуть раньше начинать так активно играть. Во втором тайме было неплохо, но уже поздно. Тяжело было отыграться с «Ростовом». Надеюсь, сейчас это не будет давить, и команда раскроется во всей красе, на которую способна. Исполнители есть, да и первая часть чемпионата показала, что могут. Верим и надеемся, что поборются за чемпионство. Главное не смотреть в таблицу, раскрепоститься и играть как следует», — цитирует Синицына Metaratings.ru.

«Краснодар» пока продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. «Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков.