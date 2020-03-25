Сколько денег теряют арбитры, ВАР и инспекторы, когда отменены футбольные матчи?

Во время приостановки игр Тинькофф чемпионата России судьи, их помощники, те, кто мог быть назначен резервным, видеоассистенты, а также инспекторы не получают гонорары за проведение матчей.

Арбитры премьер-лиги и ассистенты, их 60 человек (24 судьи и 36 помощников), могут рассчитывать только на фиксированное месячное вознаграждение — зарплату в 30 тысяч рублей. В первой лиге оно составляет 10 тысяч.

А на что могли бы рассчитывать рефери, если продолжали бы обслуживать игры РПЛ? Как установлено регламентом чемпионата, размер вознаграждения судей и помощников судей, резервных судей, видеоассистентов судьи (ВАР), помощников видеоассистентов судьи (АВАР), списочный состав которых утверждается РФС в установленном порядке, определяется так:

— для судьи — 115 тысяч рублей;

— для помощника судьи (каждому помощнику) — 55 тысяч рублей;

— для резервного судьи — 8,7 тысячи рублей;

— для ВАР — 57,5 тысячи рублей;

— для АВАР — 28,75 тысячи рублей.

Размер вознаграждения инспекторов за инспектирование одного матча — 35 тысяч рублей.

Размер вознаграждения за исполнение своих обязанностей делегату определяется суммарно в следующем порядке:

а) базовое вознаграждение за каждый матч — 25 тысяч рублей;

б) дополнительное вознаграждение за качественное исполнение своих обязанностей — 10 тысяч рублей, которое подлежит выплате по решению руководства РФПЛ.

Вознаграждение делегату выплачивает премьер-лига (а не РФС) — на основании заключенного с ним договора оказания услуг.