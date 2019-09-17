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Сколько будет получать Кокорин в «3ените»

15:40
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с «Зенитом», рассчитанному до конца сезона-19/20, будет значительно снижена по сравнению с той, что была по предыдущему договору — он закончился 30 июня.

Новый оклад 28-летнего форварда, по данным из нескольких источников, составит порядка 2,5 миллионов евро в год — то есть реально за период до июня 2020 года футболист заработает около 1,9 миллиона. Тогда как предыдущее соглашение предусматривало годовой доход чуть меньше 4 миллионов с учетом всех бонусов. (Вячеслав Короткин)

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции

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