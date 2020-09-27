Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после поражения от «Рубина» (1:3) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ похвалил свою команду за игру.

— В равных составах по первому тайму достаточно организованно играла команда. Этот гол в конце первого тайма немного придавил команду. Чудес не бывает. То, в каком количестве мы тренировались и как сыграли, я сказал, что благодарен команде. Было непросто, — сказал Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер».