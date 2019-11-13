Скаут «Локомотива» Лосюк: «Миранчуки хотят, чтобы их приобрели вместе»

Скаут «Локомотива» Андрей Лосюк прокомментировал поражение от «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2) и рассказал, что братья Алексей и Антон Миранчуки не хотят покидать клуб по отдельности.

— «Ювентус» — невероятная команда, которая многому учит даже при поражении. Матчи длятся 90 минут, и они были лучше нас, — цитирует Лосюка сайт журалиста Джанлуки Ди Марцио. — Миранчуки — близнецы, которые всегда вместе. Иногда нам даже трудно их различить. У них сходные характеристики, и они хотели бы, чтобы их приобрели вместе. Для нас это было бы большим разочарованием.