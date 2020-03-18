Скандальный матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» будет доигран. Он был прерван судьей на 83-й минуте

«Крылья Советов» в своем официальном Twitter cообщили, что сегодня 17 марта состоялось заседание КДК, на котором было принято решение доиграть матч 22-го тура первенства среди молодежных команд «Тамбов» — «Крылья Советов» (1:1), который был прерван на 83 минуте встречи.

В матче было шесть удалений (четыре игрока «Крыльев Советов», тренер самарской команды и один футболист из «Тамбова». После удаления четвертого игрока самарцев главный арбитр матча Илья Иванов принял решение оставить встречу.

Сегодня состоялось заседание КДК, на котором рассматривался инцидент в матче молодёжных составов «Тамбова» и @fckssamara. Игра была остановлена на 83 минуте, команды её не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83 минуты. О дате будет сообщено позднее. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) March 18, 2020

Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев» прерван: 6 удалений и грубая ошибка судьи. Что известно