Скандал из-за Миранчука. Развитие темы «Ростова». Расклады жеребьевки Евро-2020. Live с Бобровым, Егоровым и Короткиным
13:50
Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир с журналистами издания — Александром Бобровым, Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 14.15 (мск).
Главные темы:
— Юрий Павлович Семин встал на защиту Алексея Миранчука;
— В какую группу на Евро-2020 может попасть Россия;
— Что в «Ростове» — будет ли распродажа;
— Коротко о «Спартаке»;
— Почему у Черчесова нет игроков — версия нашего читателя.
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