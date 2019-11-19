Скандал из-за Миранчука. Развитие темы «Ростова». Расклады жеребьевки Евро-2020. Live с Бобровым, Егоровым и Короткиным

Сегодня на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир с журналистами издания — Александром Бобровым, Сергеем Егоровым и Вячеславом Короткиным. Начало — в 14.15 (мск).

Главные темы:

— Юрий Павлович Семин встал на защиту Алексея Миранчука;

— В какую группу на Евро-2020 может попасть Россия;

— Что в «Ростове» — будет ли распродажа;

— Коротко о «Спартаке»;

— Почему у Черчесова нет игроков — версия нашего читателя.

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