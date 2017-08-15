"СКА-Хабаровск" планирует заработать на матче со "Спартаком" до 3 миллионов рублей

Председатель попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев выразил уверенность в том, что клуб может заработать до трех миллионов рублей на матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Встреча пройдет в Хабаровске 27 августа, начало игры - в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

- В наших ближайших планах - строительство футбольного мини-манежа, где ребята могли бы заниматься круглый год, - приводит "Хабаровский край сегодня" слова Мкртычева. - А в дальнейшем надо думать уже о футбольной академии, где могли бы тренироваться перспективные ребята со всего региона.

Также необходимо привлечь новых спонсоров, чтобы команда не знала по ходу сезона проблем. Но клубу нужно и самому зарабатывать. Считаю, что на ближайшем матче с московским "Спартаком" реально заработать до 3 миллионов рублей.