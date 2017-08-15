"СКА-Хабаровск" не может бронировать билеты, потому что не знает даты игр

"СКА-Хабаровск" не может заранее забронировать авиабилеты на выездные матчи, начиная с 9-го тура чемпионата России. До сих пор нет календаря с точным временем начала встреч. В первенстве ФНЛ у команды таких проблем не возникало – полный календарь игр был известен сразу.

– Календарь игр в премьер-лиге довольно своеобразный, – цитирует генерального директора клуба Олега Флегонтова todaykhv.ru. – Даты первых 8 туров были известны до старта чемпионата, а сроки последующих матчей до сих пор приблизительны. Мы, например, знаем, что в 9-м туре играем в Екатеринбурге с "Уралом". Но точная дата матча до сих пор неизвестна. Понятно, что календарь составляется в интересах клубов, участвующих в еврокубках. Но большинство команд к этому не имеют никакого отношения. Неужели поединки с участием нашего клуба против тех же "Урала" и "Амкара" нельзя было привязать к конкретной дате еще до начала сезона? Я задавал эти вопросы руководству РФПЛ, но ответов так и не получил.

С нетерпением ждем 25 августа, когда прояснится ситуация с очередными восемью турами. Только тогда мы сможем заказывать авиабилеты на осенние матчи.

