Ситуация в Грузии не повлияет на перспективы Кварцхелии перейти в "Локомотив"

Ситуация в Грузии не повлияет на возможный трансфер полузащитника "Рустави" Хвичи Кварацхелии в "Локомотив", сообщает ТАСС со ссылкой на директора грузинского клуба Бадри Мачавариани.

18-летний футболист был арендован "Локомотивом" в феврале 2019 года, его аренда истекает 30 июня. В рамках 19-го тура чемпионата Грузии игроки трех клубов - "Торпедо", "Локомотива" и "Рустави" - вышли на поле в футболках с лозунгом "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией".

- А причем тут этот инцидент? Трансфер будет согласовываться исключительно исходя из интересов футболиста и клубов. Ничто другое не может повлиять на это решение. Что касается перехода Кварацхелии в "Локомотив", то все пока остается без изменений, срок арендного соглашения еще не истек, - сказал Мачавариани.