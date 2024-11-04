Гендиректор «Пари НН» о планах на зимнее трансферное окно: «Нужно будет искать нападающего с хорошим навыком силовой борьбы»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о планах на зимнее трансферное окно.

«Работа идет постоянно. Виктор Михайлович Гончаренко очень активно работает с каждым присутствующим в команде футболистом. Чуть позже, когда трансферное окно откроется, мы, безусловно, будем синхронизировать с ним все наши приглашения, но конкретику пока нет права раскрывать. Очевидно, напрашивается вывод, что нужно будет искать нападающего с хорошим навыком силовой борьбы. Тем не менее, мы будем исходить из реальных потребностей, которые будут появляться во время трансферного окна», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Виктор Гончаренко стал новым главным тренером «Пари НН» 9 октября, сменив серба Сашу Илича. После 14 туров чемпионата России-2024/25 нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице с 15 очками.

(Денис Сафронов)