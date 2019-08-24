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Симутенков рассказал, что «Зениту» с «Уфой» предстоит не самая простая игра

16:24
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Игорь Симутенков, который будет исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» в матче 7-го тура чемпионата России против «Уфы», поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

— «Уфа» хорошо играет на своем поле. Как готовились к этому матчу?

— Ну, «Уфа» всегда домашние игры проводит очень хорошо, с большой мотивацией, — сказал Симутенков в эфире канала «Матч Премьер». — Нам сегодня предстоит не самая простая игра. Будет большое желание, страсть со стороны организованной команды. Готовились как к обычной календарной игре. Для нас эта игра важна. Каждая следующая игра важна. Готовились в штатном режиме.

Уфа — Зенит

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