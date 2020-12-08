РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Симонян и Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair play

18:38
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Первый вице-президент РФС Никита Симонян и защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair Play. Кандидатов на присуждение премии выдвинул РФС.

Никита Симонян выдвинут в номинации «Вклад в пропаганду и использование принципа fair play в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни».

Юрий Жирков — в номинации «Соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212842

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир