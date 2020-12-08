Симонян и Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair play
18:38
Первый вице-президент РФС Никита Симонян и защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков претендуют на всероссийскую награду Fair Play. Кандидатов на присуждение премии выдвинул РФС.
Никита Симонян выдвинут в номинации «Вклад в пропаганду и использование принципа fair play в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни».
Юрий Жирков — в номинации «Соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной карьеры».
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