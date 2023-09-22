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Сегодня, 16:50

Сильянов рассказал, почему получает мало игровой практики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, почему получает мало игровой практики.

«Я сам виноват в том, что не играл в начале сезона. У меня была череда невезений. Сначала я заболел — прямо перед отъездом на игру проснулся с температурой. Потом готовился к следующей игре, и у меня воспалилась щека. Все дело в этом. Я разговаривал с Галактионовым, он рассчитывает на меня. Мне просто не везло, такое бывает. Сейчас все хорошо», — приводит слова Сильянова Sport24.

С января 2022 по июнь 2023 года защитник находился в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 22-летний футболист провел 5 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.

Источник: https://sport24.ru/football/news-580439-silyanov-sam-vinovat-chto-ne-igral-snachala-zabolel-pered-matchem-potom-vospalilas-shcheka
Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Александр Солдатенков

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