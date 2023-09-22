Сильянов рассказал, почему получает мало игровой практики

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, почему получает мало игровой практики.

«Я сам виноват в том, что не играл в начале сезона. У меня была череда невезений. Сначала я заболел — прямо перед отъездом на игру проснулся с температурой. Потом готовился к следующей игре, и у меня воспалилась щека. Все дело в этом. Я разговаривал с Галактионовым, он рассчитывает на меня. Мне просто не везло, такое бывает. Сейчас все хорошо», — приводит слова Сильянова Sport24.

С января 2022 по июнь 2023 года защитник находился в аренде в «Ростове». В текущем сезоне 22-летний футболист провел 5 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.