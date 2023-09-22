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Сегодня, 17:00

Рианчо заявил, что победа над «Динамо» психологически пойдет на пользу «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Победа в дерби — это всегда огромная мотивация, психологически она пойдет на пользу «Спартаку», особенно после не самой удачной серии. Так что завтра команде Абаскаля нужно обязательно обыграть «Динамо». В таких матчах шансы всегда равны, несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Не могу сказать, кто фаворит, потому что не слежу за игрой команд, но надеюсь, что «Спартак» выиграет дерби и вернется в верхнюю часть таблицы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 8 туров РПЛ «Спартак» с 13 очками занимает 6-е место. В 9-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-pobeda-v-derbi-ogromnaya-motivatsiya-spartaku-neobhodimo-oby-grat-dinamo/
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
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 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
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 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
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