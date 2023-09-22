«Балтика» на своем поле в Калининграде примет «Ахмат» в матче 9-го тура чемпионата России по футболу 23 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет в прямом эфире видеотрансляцию встречи «Балтика» — «Ахмат». Начало — в 16.25 23 сентября.

Ключевые события игры в текстовом формате будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича набрала 4 очка и располагается в турнирной таблице на последней, 16-й строчке. Грозненцы с 11 баллами занимают 10-е место после 8 туров.

РПЛ: новости и обзоры игр, фото и статьи, интервью футболистов и тренеров, турнирная таблица и календарь матчей в актуальном виде на сайте.