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Сегодня, 14:21

Силкин заявил, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России.

«Уже можно сказать, что «Зенит» — чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России. Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» завоевал титул РПЛ в шестой раз подряд.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-zenit-chempion-rossii-sezona-2024-25/
Сергей Силкин
ФК Зенит
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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