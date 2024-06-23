Силкин заявил, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России.

«Уже можно сказать, что «Зенит» — чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России. Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» завоевал титул РПЛ в шестой раз подряд.