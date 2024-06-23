Силкин заявил, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом России.
«Уже можно сказать, что «Зенит» — чемпион России сезона-2024/25. Он этим летом станет еще сильнее, для этого «Зенит» и скупает всех лучших в России. Впереди у клуба большая дата, поэтому в Питере будут стараться выиграть все в следующем году», — цитирует Силкина «РБ Спорт».
В прошедшем сезоне «Зенит» завоевал титул РПЛ в шестой раз подряд.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
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|0-0
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16
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
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Динамо – Факел
|- : -
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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