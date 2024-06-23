Хавбек «Сочи» Кравцов не перейдет в «Локомотив»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов не перейдет в «Локомотив» этим летом, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что московский клуб серьезно интересуется игроком и хочет осуществить трансфер этим летом.

По данным источника, в ходе переговоров по 22-летнему опорнику «Локо» отказались от идеи его приобретения. «Сочи» не готов продавать за небольшую цену игрока.

22-летний Кравцов — воспитанник академии «Зенита». В РПЛ в прошлом сезоне он отыграл за «Сочи» 26 матчей, в которых забил три мяча. Это его самый результативный сезон в чемпионате России.

«Сочи» по итогам сезона-2023/24 занял 16-е место и вылетел из РПЛ в первую лигу. «Локомотив» занял четвертое место.