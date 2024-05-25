Силкин: «Динамо» заслуженно проиграло»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение бело-голубых от «Краснодара» в матче 30-го тура РПЛ — 0:1.

«Динамо» заслуженно проиграло. На протяжении всего матча, не создавали моментов, пропустили и не забили. Поэтому проиграли и не заняли первое место, а только третье», — сказал Силкин «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. Благодаря победе коллектив Сергея Семака занял первое место в турнирной таблице и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Софья Грецкая