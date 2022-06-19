Колосков считает большой потерей уход нападающего Языджи из ЦСКА

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА. Ранее об этом сообщил президент «Лилля» Оливье Летанг.

«Это большая потеря для ЦСКА. Языджи один из лучших игроков в нашем чемпионате. Он выделяется качеством игры, ее понимаем. Колоритный футболист. Не знаю, насколько уместно выплачивать за него миллионы евро. Так было всегда. Есть рынок, есть стоимость игрока. Здесь не надо зарываться в тину. Если есть возможность — игрока выкупают. Видимо, такой возможности не было», — сказал Колосков «СЭ».

25-летний турок провел вторую половину сезона-2021/22 в составе армейцев на правах аренды.

В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.