Силкин — об отсутствии предложений у Кержакова из России: «Хороший игрок — не значит хороший тренер»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о бывшем форварде «Зенита» Александре Кержакове.

«Если нет предложений, то чего говорить? Быть футболистом и быть тренером — это совсем разные профессии. Для тренера важно научиться принимать правильные решения. Хороший игрок — не значит хороший тренер», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

Последним клубом для 41-летнего специалиста является «Спартак» из Суботицы. Под руководством Кержакова сербский клуб провел 15 матчей, в которых одержал 5 побед, потерпел 9 поражений и 1 раз сыграл вничью. Россиянин покинул команду в ноябре 2023 года.