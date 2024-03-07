Гришин: «ЦСКА нужно бороться за Кубок России и место в тройке призеров РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ между красно-синими и «Крыльями Советов».

«Хотелось бы, чтобы 8 марта ЦСКА победил. Хочется, чтобы армейцы включились в борьбу за тройку. За чемпионство будут бороться только три команды: «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». ЦСКА надо бороться за Кубок России и место в тройке», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 8 марта в Самаре. Начало — в 14.00 (мск).

После 19 туров чемпионата России армейцы занимают седьмое место, набрав 29 очков. Самарский клуб идет восьмым с 29 очками.