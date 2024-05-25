Силкин: «Одного Тюкавина мало»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что бело-голубые не смогли показать хороший уровень игры в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Динамо» играло в зрелищный футбол, но в то же время не дотянуло до конца, до чемпионства, — приводит ТАСС слова Силкина. — Играть на выезде с претендентом на чемпионство — это очень непросто. У бело-голубых игра явно не получилось, потому что они и пропустили, и не забили".

«Динамо» не сумело удержать первое место в турнирной таблице и завершило чемпионат на третьем месте, «быки» стали вторыми, опередив москвичей благодаря победе в заключительном туре. Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит».

«В чем причина? У «Краснодара», как и у «Зенита», есть инфраструктура. И для того, чтобы на что-то претендовать, нужно создавать условия для подготовки ребят. Ведь одного Константина Тюкавина, воспитанника «Динамо», мало», — добавил Силкин.