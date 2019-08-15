Шюррле вспомнил, как в 2015 году его впечатлил Акинфеев
15 августа 2019, 12:15
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, о том, кто ему запомнился в матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА — «Вольфсбург» 25 ноября 2015 года (0:2).
— Ты уже приезжал в Москву в 2015-м году с «Вольфсбургом». Что тебе запомнилось из той поездки?
— Было очень-очень холодно и темнело уже часа в два. Но я забил, мы выиграли, так что это была хорошая поездка.
— Кого из игроков ЦСКА ты запомнил по той игре?
— Вратаря Акинфеева — он уже долго играет.