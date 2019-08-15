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Шюррле вспомнил, как в 2015 году его впечатлил Акинфеев

15 августа 2019, 12:15
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, о том, кто ему запомнился в матче группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА — «Вольфсбург» 25 ноября 2015 года (0:2).

— Ты уже приезжал в Москву в 2015-м году с «Вольфсбургом». Что тебе запомнилось из той поездки?

— Было очень-очень холодно и темнело уже часа в два. Но я забил, мы выиграли, так что это была хорошая поездка.

— Кого из игроков ЦСКА ты запомнил по той игре?

— Вратаря Акинфеева — он уже долго играет.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HUByWujbXO39pp2gIKNPTJ1CcgY2S_-mdDGicG2dhlwXXqwXoX3y-u7Y

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