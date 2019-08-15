Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»
15 августа 2019, 11:47
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
— Вы уже неделю с командой, кто из одноклубников впечатлил больше всего?
— Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо».
— С кем вы сразу подружились?
— Конечно же, из-за языка, с Малкольмом Баду, который тоже только что перешел. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями.