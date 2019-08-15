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Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»

15 августа 2019, 11:47

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.

— Вы уже неделю с командой, кто из одноклубников впечатлил больше всего?

— Наш вратарь Максименко, конечно, он отлично сыграл с «Динамо».

— С кем вы сразу подружились?

— Конечно же, из-за языка, с Малкольмом Баду, который тоже только что перешел. С французом Жиго, но я планирую поближе познакомиться с русскими парнями.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HUByWujbXO39pp2gIKNPTJ1CcgY2S_-mdDGicG2dhlwXXqwXoX3y-u7Y

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