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Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

16:48

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», информирует «РИА Новости».

Шюррле работает по индивидуальной программе в спортивном зале. Вратарь Александр Селихов восстанавливается после операции, защитник Малкольм Баду — после травмы.

Остальные игроки занимаются в общей группе на футбольном поле.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191103/1560543699.html

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