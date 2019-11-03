Шюррле работает по индивидуальной программе перед игрой с «Арсеналом»

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле тренируется по индивидуальной программе перед матчем 15-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», информирует «РИА Новости».

Шюррле работает по индивидуальной программе в спортивном зале. Вратарь Александр Селихов восстанавливается после операции, защитник Малкольм Баду — после травмы.

Остальные игроки занимаются в общей группе на футбольном поле.