Источник: «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна
«Эвертон» интересуется полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, английский клуб уже начал контактировать с бело-голубыми по поводу потенциальной сделки. Сумма возможного трансфера 18-летнего россиянина оценивается в более чем 10 миллионов евро. Отмечается, что стороны быстро налаживают контакт между собой.
В сезоне-2021/22 Захарян провел 15 матчей за «Динамо», на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-everton-occhi-in-russia-per-il-centrocampo-tentativo-forte-per-zakharyan-1613473
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