Вратарь «Динамо» Шунин: «Мы были близки к чемпионству и не смогли сделать последний шаг»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата России.

«Эмоции после матча? Опустошение. Все было в наших руках, к сожалению, мы были так близки и не смогли сделать последний шаг. Безусловно, если говорить о задаче перед сезоном, то мы ее выполнили, но такого шанса еще не было», — цитирует Шунина «РБ Спорт».

«Динамо» завершило чемпионат России на третьем месте в турнирной таблице, «Краснодар» стал вторым, «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд.

В минувшем сезоне 37-летний Шунин провел 15 матчей в чемпионате страны, пропустив 20 мячей и два раза сыграв на ноль.