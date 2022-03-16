Комитет по этике РФС рассмотрит комментария Леонида Слуцкого после матча с «Ростовом»

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в комитет по этике РФС направлено обращение в связи с комментарием главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«16 марта руководство РФС обратилось в комитет по этике Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании послематчевый комментарий Леонида Слуцкого после матча 21-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги с «Ростовом». Поведение тренера будет рассмотрено на ближайшем заседании, дата которого будет опубликована позднее», — заявили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что после встречи между командами, которая состоялась 14 марта, главный тренер казанской команды раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

Сегодня, 16 марта, «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой оценить судейство Мешкова в матче с «Ростовом».