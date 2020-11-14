Шпрыгин назвал плохой новостью введение системы Fan ID на матчах РПЛ

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал «СЭ» возможное введение системы Fan ID на матчах чемпионата России по футболу.

— Очень плохая для всех болельщиков новость, которая в том числе ударит по посещаемости матчей российского футбола, — сказал Шпрыгин «СЭ». — Fan ID на чемпионате мира давал возможность иностранцам приехать в Россию без виз, перемещаться бесплатно между городами, посещать музеи, матчи. И в том числе с точки зрения безопасности Fan ID отсекал нежелательных лиц из числа россиян. Но дело в том, что чемпионат России — событие, которое идет постоянно, а не чемпионат мира, который проходит за месяц. Это дополнительные хлопоты для зрителей. Никаких преференций, благ, удобств не представляет. У нас есть вид наказаний — запрет на посещение спортивных мероприятий, который устанавливается судом в отношении гражданина. На сайте МВД есть список лиц, их порядка 500-600 лиц.

— Уже говорят о возможной аннуляции этих «черных списков».

— Я не был на этом совещании, не очень понимаю, что там имелось в виду. Как можно отменить решение суда, если оно вступило в законную силу? Его может отменить только вышестоящий суд — Верховный суд или президент помиловать, грубо говоря, гражданина. И то я не уверен, касается это административных нарушений или нет. Смысл в том, что 500-600 нарушителей на всю страну. Для того, чтобы они не проникли на матч, десятки тысяч остальных спокойных, мирных граждан должны будут проходить эту непростую процедуру.

Активных болельщиков беспокоит вопрос, каким образом будет выноситься запрет. Если к чемпионату мира было отдельное законодательство, которое предусматривало отказ без объяснения причины, то на чемпионат России имеют право запретить гражданину покупать билет только в случае судебного запрета. И то билет ему продадут — запрещен сам проход на стадион.

Все клубы сами делают электронные билеты, пропуска, абонементы, упрощают работу со зрителями. Люди, которые ходят постоянно на футбол, всю эту историю пройдут. А человек, который внезапно захочет пойти на футбол, должен будет пройти долгую процедуру, прежде чем купить билет. Проще будет пойти в театр, кино, на выставку. Огромное количество игр в Москве посещается в качестве досугового мероприятия. Fan ID ударит по и так невысокой посещаемости, а на безопасности это никак не скажется. У нас стадионы оборудованы системами распознания лиц, которые помогают выявлять и не допускать нежелательных лиц. Это плохая новость и для болельщиков, и для футбола. (Константин Колмаков)