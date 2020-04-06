«Шок-контент». В «Урале» отреагировали на графику «Матч ТВ» с главным тренером клуба Евсеевым

Пресс-служба «Урала» отреагировала на ошибку во время прямого эфира «Матч ТВ», когда Вадима Евсеева назвали главным тренером клуба из Екатеринбурга.

«Шок-контент», — написано в Twitter «Урала».

44-летний Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019 года.