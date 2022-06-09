Шмаров считает, что игроки академии «Спартака» станут для команды альтернативной заменой легионерам

Легендарный футболист «Спартака» Валерий Шмаров на мероприятии, посвященном столетию клуба прокомментировал ситуацию в команде с легионерами.

— В текущей ситуации следует удерживать легионеров или делать ставку на своих? К примеру, ребята из «Спартака-2» сейчас освободились.

— Я вообще все время за своих больше. «Краснодар» доказал, что можно хорошо играть своими ребятами, а вот «Рубин» без иностранцев провалился. В нашей академии есть достойные ребята, надо просто давать им больше шансов играть, наигрываться. Вот, кстати, пример — Руслан Литвинов. Он тоже с Воронежа, где и начинал свою футбольную карьеру в академии Шмарова. Так что какое-то отношение к его воспитанию я тоже имею. Своим больше надо доверять.

Из-за того, что российским клубам запретили выступать в международных соревнованиях, многие легионеры покинули команды чемпионата РПЛ.