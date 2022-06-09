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Экс-защитник «Спартака» Ананко рассказал о самом сложном для него матче в московском клубе

Александра Ланцетова
,  
Екатерина Звенигородская
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко на мероприятии, посвященном 100-летию московского клуба, признался, что красно-белые являются для него семьей. Он также рассказал о самом сложном матче за всю историю в «Спартаке».

— Что для меня «Спартак»? Это семья. В то время мы жили на базе с женами, с детьми. Выезжали на еврокубки со всеми, с поварами.

— Самый сложный матч за всю историю «Спартака» для вас?

— Обидно было в полуфинале Кубка УЕФА попасть на «Интер». Мы хотели «Интер», конечно, получить в финале, а тут игра с лучшей командой мира вместе Роналдо.

— У вас четыре высших образования. Что сложнее: получить четыре высших образования или чемпионство?

— Я никогда не скрывал, чему меня научил «Спартак» и Олег Иванович. Но в образовании нет ничего сложного, просто было интересно развиваться. Ставьте себе цель.

В составе московского клуба Ананко играл с 1991 по 2002 год. За это время он провел 143 матча и забил 1 гол.

Дмитрий Ананко
ФК Спартак (Москва)
1
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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