Экс-защитник «Спартака» Ананко рассказал о самом сложном для него матче в московском клубе

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Ананко на мероприятии, посвященном 100-летию московского клуба, признался, что красно-белые являются для него семьей. Он также рассказал о самом сложном матче за всю историю в «Спартаке».

— Что для меня «Спартак»? Это семья. В то время мы жили на базе с женами, с детьми. Выезжали на еврокубки со всеми, с поварами.

— Самый сложный матч за всю историю «Спартака» для вас?

— Обидно было в полуфинале Кубка УЕФА попасть на «Интер». Мы хотели «Интер», конечно, получить в финале, а тут игра с лучшей командой мира вместе Роналдо.

— У вас четыре высших образования. Что сложнее: получить четыре высших образования или чемпионство?

— Я никогда не скрывал, чему меня научил «Спартак» и Олег Иванович. Но в образовании нет ничего сложного, просто было интересно развиваться. Ставьте себе цель.

В составе московского клуба Ананко играл с 1991 по 2002 год. За это время он провел 143 матча и забил 1 гол.