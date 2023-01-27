Шмарко рассказал, как был наказан за удаление в матче против «Спартака»

Бывший защитник «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко вспомнил, как был наказан за удаление в матче против «Спартака».

«Это был матч «Ротор» — «Спартак» в 1995 году. Я только начал играть после травмы и столкнулся с Егором Титовым. Мы недавно вспоминали с ним этот эпизод. Он молодой, у него глаза горят, сыграл в мяч и с этим мячом мне в живот. Естественно, у меня какие-то эмоции. Ну, я и не ударил, а просто толкнул его в голову, а это все — удаление», — вспомнил Шмарко «Спорт День за Днем».

Шмарко выступал за «Ротор» 1992 по 1999 год. Игра «Ротора» и «Спартака», в котором был удален Шмарко, прошла 24 мая 1995 года и завершилась победой москвичей — 2:1.