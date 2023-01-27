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Шмарко рассказал, как был наказан за удаление в матче против «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко вспомнил, как был наказан за удаление в матче против «Спартака».

«Это был матч «Ротор» — «Спартак» в 1995 году. Я только начал играть после травмы и столкнулся с Егором Титовым. Мы недавно вспоминали с ним этот эпизод. Он молодой, у него глаза горят, сыграл в мяч и с этим мячом мне в живот. Естественно, у меня какие-то эмоции. Ну, я и не ударил, а просто толкнул его в голову, а это все — удаление», — вспомнил Шмарко «Спорт День за Днем».

Шмарко выступал за «Ротор» 1992 по 1999 год. Игра «Ротора» и «Спартака», в котором был удален Шмарко, прошла 24 мая 1995 года и завершилась победой москвичей — 2:1.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shmarko-rasskazal-kak-ego-nakazali-za-stychku-s-poluzashchitnikom-spartaka-titovym

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П1

29%

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Х2

25%

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П1

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2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Александр Шмарко
ФК Ротор
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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