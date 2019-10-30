Широков считает, что «Спартак» и «Динамо» не знают, чего хотят. И вот почему

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков раскритиковал трансферную политику «Спартака» и «Динамо».

— «Спартак» и «Динамо» сами не понимают, чего они хотят, — цитирует «РГ» Широкова. — Все идет от бессистемности. Пока мы видим только абстрактные заявления, что они хотят в пятерку. А каким путем они собираются этого достичь? В какой футбол собираются играть? Ничего же непонятно. Ну хорошо, у них есть несколько исполнителей, которые соответствуют поставленным целям. Но большая часть все равно не соответствует. Выходит, стоит задача просто потратить деньги?

Возьмем «Спартак». Вы еще зимой знаете, что будете продавать лидеров, отказавшихся продлевать с вами контракт. Значит, вы уже тогда должны предпринимать определенные шаги. Искать им адекватную замену, с кем-то договариваться и так далее. Так вышло, что ничего сделано не было, а уже летом клуб стал хаотично покупать новичков. Сейчас пришел новый тренер, который наверняка в следующее межсезонье захочет укрепить состав. А куда деть тех, кто уже есть? В общем, не вижу системы.

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