Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Молодежные команды
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:49

Ринат Билялетдинов: «В «Динамо Батуми» Кварацхелия не поднимет свой уровень. Летом он уйдет в Европу»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Динамо Батуми».

«Хвичи не хватает: для «Рубина» это серьезная потеря атакующего потенциала. Приятно было смотреть, как он на дриблинге втаскивает мяч в штрафную, растаскивает соперников. Он заметный игрок.

Коммерческая составляющая — это вопрос к руководству клуба, которое будет анализировать эффективность своего коммерческого отдела. Я считаю, что 25 миллионов за Хвичу — это много. А если игрок уходит бесплатно, то это вообще запредельная сумма. Очень много обсуждают, что он вошел в сферу интересов, попал в шорт-лист европейских клубов. Может, он никуда не входил? Организовать интерес к своему игроку — это довольно распространенная кампания. Игроку, даже если он сам ничего не слушает, кто-то доносит, а потом ему крышу сносит.

Пресса шумит, а реальности никакой нет. В «Динамо» Хвича ушел в спокойной гавани доиграть, сменить обстановку, потом куда-то уйдет. Потом куда-то его запихнут — только уже не за сумасшедшие деньги, которые хотели сорвать в «Рубине». Ожидали «туда», а ушел в Батуми. Если он там будет пару месяцев, то эта ситуация его не отбросит назад. А если он там задержится еще на сезон или на два года, то свой уровень он там не поднимет. Он может там быть ведущим, забивать, блистать, быть героем публики, но местного разлива. Я думаю, что летом он уйдет в Европу", — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4653391-r-bilyaletdinov-v-dinamo-batumi-hvicha-ne-podnimet-svoj-uroven-letom-on-ujdyot-v-evropu.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Ринат Билялетдинов
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира-2022
Последний сезон «Челси» без Абрамовича: 100-миллионные долги и вылет в 1-м раунде Кубка УЕФА
«Ростов» — «Нижний Новгород»: где смотреть трансляцию и во сколько начало
«Хорошие лыжи стоят 40 тысяч, человеку из деревни надо копить шесть зарплат». Рассказ чемпионки России из села на 300 человек
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хайлайты РПЛ, бундеслиги и серии А — теперь на «СЭ»!

Широков оценил шансы «Спартака» в матче против «Локомотива»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости