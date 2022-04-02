Ринат Билялетдинов: «В «Динамо Батуми» Кварацхелия не поднимет свой уровень. Летом он уйдет в Европу»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Динамо Батуми».

«Хвичи не хватает: для «Рубина» это серьезная потеря атакующего потенциала. Приятно было смотреть, как он на дриблинге втаскивает мяч в штрафную, растаскивает соперников. Он заметный игрок.

Коммерческая составляющая — это вопрос к руководству клуба, которое будет анализировать эффективность своего коммерческого отдела. Я считаю, что 25 миллионов за Хвичу — это много. А если игрок уходит бесплатно, то это вообще запредельная сумма. Очень много обсуждают, что он вошел в сферу интересов, попал в шорт-лист европейских клубов. Может, он никуда не входил? Организовать интерес к своему игроку — это довольно распространенная кампания. Игроку, даже если он сам ничего не слушает, кто-то доносит, а потом ему крышу сносит.

Пресса шумит, а реальности никакой нет. В «Динамо» Хвича ушел в спокойной гавани доиграть, сменить обстановку, потом куда-то уйдет. Потом куда-то его запихнут — только уже не за сумасшедшие деньги, которые хотели сорвать в «Рубине». Ожидали «туда», а ушел в Батуми. Если он там будет пару месяцев, то эта ситуация его не отбросит назад. А если он там задержится еще на сезон или на два года, то свой уровень он там не поднимет. Он может там быть ведущим, забивать, блистать, быть героем публики, но местного разлива. Я думаю, что летом он уйдет в Европу", — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Кварацхелия провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.