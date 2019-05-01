Роман Широков не стал выказываться по поводу ухода с поста советника генерального директора "Динамо". 37-летний специалист работал в московском клубе с октября 2017 года.

В среду пресс-служба сине-бело-голубых официально объявила о том, что Широков специалист покинул эту должность. Помимо этого, 30 апреля бело-голубые вернулись под контроль банка ВТБ.

После 26 туров чемпионата России-2018/19 "Динамо" занимает 12-е место с 29 очками. (Иван Торопцев)​

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров //

"Динамо" продали. Или купили?