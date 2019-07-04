Шиманьски назвал переход в "Динамо" большим шагом вперед

Полузащитник Себастьян Шиманьски в интервью пресс-службе клуба рассказал, что думал над своим переходом в "Динамо"​ около недели. Соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано на 5 лет.

– О чем вы подумали, когда впервые услышали о предложении московского "Динамо"?

– Вау. Такова была первая мысль (смеется). Испытал легкий шок, если честно. Такой серьезный клуб, название которого хорошо известно в Польше, с большой историей и проявляет интерес ко мне. Круто!

– То есть вы что-то знали о "Динамо" уже?

– Ну, не так много, конечно. Знал, что команда играет в Премьер-Лиге, что у неё новый классный стадион, что там играют Азиз (Абдул-Азиз Теттех) и Фёдор (Черных), которые прежде выступали в польском чемпионате.

– Вообще долго думали над динамовским предложением, прежде чем сказать "Да"?

– Где-то неделю. То есть, мне кажется, не долго (улыбается). Я посоветовался с семьёй, с агентом и решил для себя, что "Динамо" – отличный вариант продолжения моей карьеры. Для меня лично это большой шаг вперед. И я делаю его с уверенностью.

В сезоне 2018/19 Себастьян Шиманьски провел 42 матча за "Легию"​ во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.